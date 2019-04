Mairie de Kaolack : Vers l'informatisation de l'état civil

Les problèmes d'état civil seront bientôt un mauvais souvenir pour les populations du Saloum. Pour cause, la mairie vient de bénéficier d'un système de bibliothèque virtuelle en collaboration avec une ONG italienne. En marge du travail de préparation sur le fameux logiciel, M. Gino Gozzoli en tant que chef dudit projet a informé que l'officier d'état civil a été déjà formé et ce dernier se chargera à son tour, de former tous les autres techniciens. En outre, l'ONG compte étendre sa collaboration avec les autres mairies.