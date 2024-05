Mairie de Sandiara: Des conseillers proches du ministre Serigne Gueye Diop menacent ses détracteurs

A Sandiara, des conseillers municipaux ont organisé un point de presse pour dénoncer le manque de respect de certains conseillers vis à vis du ministre de l’Industrie et du Commerce Serigne Gueye Diop. "Ces gens là doivent cesser d'attaquer le docteur Serigne Gueye Diop, un ministre de la République, qui a tout fait dans cette commune là, si on ne peut pas le remercier, il faut le laisser tranquille", cogne l'adjoint au maire Mouhamed Faye. M.Faye et Cie se disent prêts à tout pour que cela cesse.