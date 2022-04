Maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Podor : Le ministre de la jeunesse se réjouit de l’état d’avancement des travaux

Selon un communiqué du ministère, l’objectif de cette visite rentre dans le cadre des missions de suivis rapprochés des différents projets et programmes mis en place par le président de la République Macky SALL en faveur des jeunes.



De grandes avancées dans la construction de la MJC de Podor



Pour cette première étape qui l’a menée, le jeudi 21 avril 2022, au chantier de la Mjc de Podor, le ministre, Néné Fatoumata TALL, était accompagnée de ses collaborateurs, du Bureau d’architecture et de la conservation des palais nationaux (Bac) qui assure la maîtrise d’ouvrage délégué du projet, du cabinet SETA International qui a assuré la conception du projet, et du Préfet de Podor.



Elle a salué l’état d’avancement des travaux (gros œuvre achevé à 65%) et félicité le maître d’ouvrage le Bac pour le suivi et l’entreprise SETA international chargée de la construction, pour le respect du calendrier d’exécution. « Je suis heureuse de constater que l’entreprise locale à qui nous avons fait confiance est dans les délais » a-t-elle déclaré. La livraison du projet est prévue pour août 2022.

