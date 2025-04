Malgré les crispations, la Cédéao et l’AES cherchent un terrain d’entente à Accra Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Avril 2025 à 14:55 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ CEDEAO-AES/ Serigne Ndong La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) organise une session ministérielle extraordinaire les 22 et 23 avril 2025 à Accra, au Ghana, pour évaluer les répercussions du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cette réunion se tient dans un climat régional tendu, marqué par une redéfinition des alliances en Afrique de l'Ouest. L'objectif principal de cette rencontre est d'examiner les modalités de départ des trois pays sahéliens, désormais réunis au sein de la Confédération des États du Sahel (AES). Les discussions porteront également sur le devenir des institutions et agences de la Cédéao encore présentes sur leur territoire. Cette session coïncide avec le lancement officiel des célébrations du 50e anniversaire de l'organisation, également prévues à Accra. Dans une volonté d'apaisement, le président ghanéen John Dramani Mahama, récemment en tournée diplomatique dans les trois capitales sahéliennes, a convié les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger à prendre part aux festivités. Ce geste vise à rapprocher deux blocs désormais opposés, alors que les États sahéliens accusent la Cédéao d'être influencée par des puissances étrangères, en particulier la France. Pour rappel, ces trois pays ont annoncé leur retrait de la Cédéao en janvier 2024, une décision qui prendra effet en janvier 2025, conformément aux dispositions de l'organisation. En marge de cette question majeure, les ministres des Affaires étrangères et des Finances des États membres aborderont également d'autres enjeux régionaux, dans un contexte de tensions diplomatiques persistantes et de défis sécuritaires croissants en Afrique de l'Ouest.



Source : Source : https://atlanticactu.com/malgre-les-crispations-la...

