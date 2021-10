Mali: le gouvernement dément avoir mandaté des émissaires pour dialoguer avec les jihadistes

Au Mali, le gouvernement dément avoir mandaté qui que ce soit pour dialoguer avec les groupes terroristes liés à al-Qaïda. Ni le Haut Conseil islamique (HCI) ni aucune autre instance, dit un communiqué, diffusé ce jeudi 21 octobre 2021, qui indique tout de même prendre acte que des bonnes volontés se sont manifestées pour mener des négociations.



Au début de la semaine, plusieurs sources, dont le ministère des Affaires religieuses et le HCI avaient pourtant confirmé cette mission de bons offices. L’information, révélée par RFI, et confirmée à d’autres médias, n’avait pas été commentée par les autorités. Le ton du communiqué est ferme et se veut sans ambiguïté : « Aucune organisation nationale ou internationale n'a été mandatée officiellement à ce jour pour mener une telle activité ».



Le gouvernement dit même avoir appris par la presse l'existence de ces contacts. Le démenti est donc ferme, mais il a du mal à dissiper le sentiment de cacophonie qui ressort des différentes déclarations de ces derniers jours. En effet, en début de semaine le ministre des Affaires religieuses lui-même a révélé ces contacts, à RFI notamment. Des informations également confirmées par le Haut Conseil islamique (HCI), qui sont même parues dans la presse pro-gouvernementale et qui n'ont pas été démenties par la primature que nous avons plusieurs fois relancée ces derniers jours. (RFI)

