Malick Diop sur Amy Ndiaye: "A 9 neuf semaines de grossesse, on ne sait pas si le bébé va survivre.. Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Décembre 2022 à 21:54 | | 0 commentaire(s)| Le Dr Malick Diop a donné des nouvelles peu rassurantes de la députée Amy Ndiaye, agressée par deux de ses collègues du PUR. "Je condamne fermement cet acte de lâcheté. A neuf semaines et deux jours de grossesse, on ne sait pas encore si le bébé va survivre. C'est là où nous en sommes", s'est indigné Monsieur Diop.



