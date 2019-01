Malick Gakou : "Le parrainage, un système totalement inique qui a démontré ses limites intrinsèques dans la pratique"

Malick Gakou, le leader du Grand Parti (GP), portant la voix des partis de l'opposition, a expliqué, lors de la rencontre avec la société civile que "le parrainage a été vraiment un système totalement inique et sa pratique a démontré ses limites intrinsèques" et que cela ne participe pas à préserver la stabilité et la paix sociale.