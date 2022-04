Malika: Talla Gadiaga et les populations adoubent Demba Ka qui a investi plus d'un milliard pour... Rédigé par leral.net le Samedi 2 Avril 2022 à 07:17 | | 0 commentaire(s)| Le maire de Malika, Talla Gadiaga et les populations ne tarissent pas d'éloges à l'encontre de Demba Ka qui a encore une fois de plus posé de grand actes. "Ce n'est pas une question de responsabilité Sociétale qui nous lie, mais il veut simplement m'aider ainsi que Malika car la mairie n'a pas les moyens de mettre 200 millions sur ce marché", a lâché le maire, gagné par l'émotion. C'était en marge de l'inauguration du marché de Malika avec un hall de dernière génération. Si l'on en croit l'édile, Demba Ka a investi plus d'un milliard de nos francs dans des réalisations à Malika.



