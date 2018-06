Mamadou Lamine Diallo à Amadou Ba « M. le ministre, vous êtes malheureux, parce que vous faites des choses auxquelles vous ne croyez pas »

L’opposition n’a pas fait que s’en prendre au projet et au ministre, hier. Fidèle à sa logique, elle n’a pas non plus voté le projet portant loi finances rectificative à la fin des travaux.



Mamadou Lamine Diallo avait d’ailleurs annoncé la couleur, en faisant comprendre qu’il ne voterait pas cette loi. « M. le ministre, vous n’allez pas être surpris, je ne voterai cette loi, cette Lfr », a commencé par dire Mamadou Lamine Diallo. Pour expliquer : « premièrement, parce que le budget de l’Assemblée nationale, je ne sais pas ce qu’il y a dedans. C’était censé passer en Commission des finances, mais, jusqu’à présent, rien. Puisque je ne sais pas ce qu’il y a dedans, je ne voterai pas. J’ai aussi entendu dire qu’Ousmane Tanor Dieng a aussi quelque chose comme 7,3 milliards à sa disposition…



A forces de suivre les désirs irrationnels basés sur les folies de Macky Sall, vous êtes malheureux, M. le ministre. Vous êtes malheureux parce que vous faites des choses auxquelles vous ne croyez pas. Vous avez dit ici que la masse salariale est trop importante ; vous avez même parlé de 800 milliards à l’époque. Aujourd’hui, vous avez 50 milliards en plus. Comment expliquez-vous ça ? Vous êtes donc malheureux pour servir Macky Sall », affirme Mamadou Lamine Diallo.



Les Echos