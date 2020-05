Mamadou Lamine Diallo a-t-il le syndrome de Tourette ? (Par Diaraf Sow)

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Mai 2020 à 14:45 | | 0 commentaire(s)|

Le très bizarre député de l’opposition a-t-il perdu la raison au point de raconter à chaque fois des bizarreries sans aucun fondement ?De toutes ses sorties malheureuses, Mamadou Lamine Diallo n’a jamais brandi quelque chose qui ressemble à une once de preuve.Certaines indiscrétions prétendent qu’il aurait été atteint de la maladie de la Tourette.Cette maladie bizarre qui consiste à chaque fois à raconter des faits bizarres en usant de gros mots.Les déclarations biscornues et sans fondement de ce dernier tirées sur ses propres imaginations, avec un enchainement extraordinaire de contrevérités inquiètent tous ses amis.Le Lucky Luke politique des annonces de paintes jamais déposées, après chaque annonce de météo-scandales, à la quête permanente de popularité, ne cesse de se lancer dans débats sans tête ni queue, pour s’attaquer à la République et au Président Macky Sall.Mamadou Lamine Diallo aime toutes les semaines, utiliser les medias et les réseaux sociaux pour lancer des messages dignes d’un scénario de film hindou alors qu’il devait commencer à laver sa propre linge et balayer sa propre maison, pourtant très sales.



Me Diaraf SOW Sg national parti ADAE/J

