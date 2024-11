Mamadou Michel Ndiaye, le guérisseur aux mille vies : Parcours et témoignages... Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2024 à 10:38 | | 0 commentaire(s)| « Je me souviens très bien de Mamadou. Il venait chaque année à l’église Saint-Rédempteur, à Roubaix, pour les célébrations. Il y avait toujours une foule immense, des gens venaient même de Belgique. J’étais encore petit à l’époque, mais je me rappelle de lui comme d’un homme gentil, humble et profondément croyant. Un jour, j’ai trouvé son chapeau dans la rue. Sachant qu’il était chez le prêtre, je le lui ai rapporté. Ce moment m’a marqué : il m’a remercié avec beaucoup de douceur, en posant ses mains sur mon visage. J’en ai pleuré, car j’ai ressenti tout son amour pour les autres. En guise de remerciements, il m’a offert une tablette de chocolat. Il était heureux d’avoir retrouvé son chapeau, et moi, d’avoir reçu du chocolat.

Je tiens à lui rendre hommage aujourd’hui. C’était un grand homme, humble et simple. Maintenant que tu es auprès de Dieu, puisse-tu être dans la joie pour tout l’amour que tu as donné aux autres. »

Témoignages sur Mamadou Michel N'diaye, le guérisseur aux mille vies







