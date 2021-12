Mamadou Moulaye Guèye, maire de Diamniaidio: "On attend beaucoup du suivi et de la maintenance" Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Décembre 2021 à 06:37 | | 0 commentaire(s)| Le maire de Diamniadio, Mamadou Moulaye Guèye qui s'est réjoui du marché d'intérêt national qu'il qualifie d'"infrastructure de dernière génération" alerte cependant sur un fait. "Au Sénégal, on réalise beaucoup de choses, mais c'est le suivi et la maintenance qui font défaut. Je pense qu'avec ce marché, ce sont les acteurs eux-mêmes qui vont devoir se faire violence pour le maintenir en l'état et je fais confiance au Directeur général, Mouhamadou Abdoulaye Mbaye pour sa rigueur", a-t-il averti.



