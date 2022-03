Mamadou Ndoye Bane: D'animateur à "Far bou diar", tiraillements entre YAW et BBY Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mars 2022 à 06:47 | | 0 commentaire(s)| Mamadou Ndoye Bane, le nouveau maire de Pire fait partie des plus courtisés parmi les hommes politiques. Surtout par la coalition Yewwi Askan Wi, qui en veut faire un de ses membres. Et selon Tange Tandian, Benno Bokk Yaakar ne lâche pas le morceau pour l'ancien animateur de "Xalaas" à la Rfm. Pour rappel, lors des Locales passées, Mamadou Ndoye Bane était parti sous sa propre bannière.



