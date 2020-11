Mame Boye Diao réplique: «Avec moi, le chantage ne passe pas ! » L’audio qui enfonce le député Serigne Abdou Bara Dolly Depuis sa nomination à la tête des Impôts et des Domaines, Mame Diao fait l'objet de plusieurs attaques "personnelles". Hier, le député Abdou Mbacké Bara Dolly se refugie derrière son immunité parlementaire, pour faire des graves accusations contre le DG, Mame Boye Diao.



Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Novembre 2020 à 12:08 | | 0 commentaire(s)|

Il s’agit plutôt d’une affaire de vente de véhicules et de terrains. Selon nos informations, le député aurait envoyé des photos de véhicules à Mame Boye Diao, en échange de 3 terrains.



Des photos et des audios en notre possession prouvent que le député a appelé le DG des Domaines plus 10 fois, ces dernières 72 heures mais sans succès. Sachant que toutes les caméras du Sénégal sont braquées sur lui, le député de Mbacké a profité de cette occasion pour solder ses comptes pendant le vote du budget national.



" Nommé en 2019, Mame Boye Diao est devenu le fonctionnaire le plus riche du Sénégal. Il conduit 3 véhicules à 150 millions de FCfa et vend des terrains ". Avant de révéler être en détention des preuves qui montrent que « Mame Boye Diao ne fait que vendre des terrains et les distribue à des prostituées et des chanteurs. C’est tout ce qu’il sait faire », a-t-il confié.



Pour répondre à ces accusations, Pape Seydou Dianko de déclarer : " Dire que Mame Boye Diao vend des terrains à des prostituées, c’est un manque de respect. Je pense que seul un prostitué peut connaître une personne qui vend des terrains à des prostituées. "





​Mame Boye Diao dans un post, dira qu' " avec moi, le chantage ne passe pas! Qu’Allah SWT veille sur vous et vos proches. Jumah Mubarak ".



Attaques contre Mame Boye Diao : L’audio qui enfonce le député Serigne Abdou Bara Dolly On en sait davantage sur les attaques du député Serigne Abdou Bara Dolly à l’endroit du Directeur des Domaines Mame Boye Diao.



En effet, Leral détient en sa possession un audio où le député Serigne Bara Dolly propose Une voiture au DG des Domaines en échange de trois terrains.



Ce que le Boss des Domaines n’a pas fait.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos