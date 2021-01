Mame Diarra Fam sur Diary Sow: "Qu'on n'en fasse pas une marionnette, elle n'a jamais été préparée à..."

"On a chargé Diary Sow, mais elle n'est pas préparée à être scientifique. Si on voit ses écrits, on sait que cette branche n'est pas sienne. Cette situation devait être réglée par sa famille, qu'elle soit entourée de sa famille et redressée. On doit la rendre à ses parents et la suivre, car il paraît qu'elle a été sujette à un surmenage, ce qui n'est pas nouveau. Avoir un bac scientifique ne fait pas d'une personne, un scientifique. Sa famille doit la couver et la soigner", a asséné la députée Mame Diarra Fam dans l'émission Com Politique. "Qu'on n'en fasse pas une marionnette. Elle ne veut pas de cette orientation", ajoute-t-elle.