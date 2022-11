Mame Mbaye Niang: "Si Sonko produit le document de l'Igf, je démissionne et me rends à la justice" Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Novembre 2022 à 22:21 | | 0 commentaire(s)| Après la sortie de Ousmane Sonko qui a encore attaqué le Ministre du Tourisme à travers des accusation sur l’affaire Prodac, comme quoi que ce dernier a bel et bien été épinglé par un rapport de l'Inspection générale des finances (IGF), Mame Mbaye Niang a annoncé avoir déposé une plainte auprès du procureur contre le leader de Pastef. Face à la presse cet après-midi, le ministre a dénoncé fermement ses propos. Il a réaffirmé « n’avoir jamais été épinglé par un rapport". L'ancien ministre de la jeunesse promet de se livrer à la justice si jamais ce rapport est fourni. A noter que MMN n’a pas raté Ousmane Sonko.



