Mamico Coco : Une figure inspirante et polyvalente, au service des Droits des Femmes

Mamico Coco est une personnalité incontournable dans les domaines des droits des femmes, des médias et du divertissement. Actrice, blogueuse, animatrice et chroniqueuse, elle se distingue par son engagement indéfectible, pour l'égalité des genres et son influence positive auprès de ses abonnés.

Un Parcours Inspirant Née dans une famille ancrée dans les valeurs de justice et de solidarité, Mamico Coco a poursuivi des études en sciences sociales, une base solide qui nourrit son combat pour les droits des femmes. Grâce à ses talents multiples, elle a rapidement su s’imposer dans les médias, où elle sensibilise à travers des productions artistiques et des initiatives sociales.



Une actrice et blogueuse engagée



Ses rôles poignants à l’écran et ses articles de blog authentiques, abordent des sujets variés, allant des violences faites aux femmes à l’autonomisation. Avec un style d’écriture accessible et engageant, Mamico inspire un large public, en particulier les femmes et les jeunes filles.



Une influence qui compte



Avec plus de 570 000 abonnés sur TikTok, 112 000 sur Instagram et une forte présence sur Snapchat et Facebook, Mamico utilise sa voix pour amplifier des messages en faveur du changement et du progrès.



Mamico Coco est une femme de passion et d’impact, dont le travail continue d’inspirer et de motiver des milliers de personnes.

