Manchester: au moins cinq personnes poignardées dans un centre commercial

Le centre commercial Arndale, situé au nord de la ville de Manchester au Royaume-Uni, a été évacué et fermé ce vendredi, peu après 12h00, après une attaque à l’arme blanche, a fait savoir la police de Manchester. Au moins cinq personnes ont été prises en charge par les secours après avoir été poignardées.



Selon The Guardian, un suspect âgé d’une quarantaine d’années a été interpellé par les forces de l’ordre devant le centre commercial. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des policiers en train de maîtriser un homme au sol.



Il est actuellement placé en garde à vue et interrogé. La police antiterroriste a été saisie mais les autorités précisent dans un communiqué que « tous les motifs sont encore envisageables à ce stade ».

Source IGFM