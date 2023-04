Mané vs Sané : La raison de l’altercation des "nianthios" descendants de Ballaba Sané, mère des Sané, Mané, Sonko, Diassy Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Avril 2023 à 21:50 | | 0 commentaire(s)|

Comme révélé plus tôt, Sadio Mané a eu un accrochage avec son coéquipier Leroy Sané. L’attaquant sénégalais aurait adressé un coup au visage du joueur allemand. On en sait un peu plus sur ce qui serait à l’origine de ce coup de sang de Sadio Mané. Au regard des images de Canal plus, les deux joueurs se seraient échangés quelques mots au cours de la rencontre. Une version concordante avec l’hypothèse de "Bild", le journal qui a révélé l’altercation, qui renseigne que l’ancien joueur de Liverpool n’aurait pas apprécié la manière dont son coéquipier lui parlait





Source : Source : https://www.jotaay.net/Mane-vs-Sane-La-raison-de-l...

