Manif' 17 juin 2022 : Fatou Faty APR descend les leaders de YAW

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Juin 2022 à 16:14 | | 0 commentaire(s)|

Après la manifestation non autorisée de YAW qui a fait trois morts et occasionné l'arrestation de trois leaders de la coalition, la coordinatrice communale des femmes de L' APR Mbour, Fatou Faty, a déploré l'attitude de ces derniers qui ne respectent pas les lois et règlements du pays. Elle les accuse d'être responsables du drame qui s'est abattu dans ce pays et les appelle à plus de maturité, ainsi qu'au respect de la décision du Conseil constitutionnel.