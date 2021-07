Manifestations contre le pass sanitaire : près de 161 000 personnes dans les rues de France Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Juillet 2021 à 00:25 | | 0 commentaire(s)|





Des heurts sur les Champs-Elysées.

A Paris, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Ces dernières ont fait usage de leurs canons à eau pour disperser le cortège sur les Champs-Elysées.



Des journalistes de France Télévisions agressés.

Une équipe de France Télévisions a



Le texte de loi sur l'extension du pass sanitaire examiné au Sénat.

Les sénateurs examinent, samedi, des articles et des amendements à partir de 9h30. Les sénateurs ont donné vendredi un premier feu vert en commission au projet de loi contre le Covid qui prévoit l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension controversée du pass sanitaire mais ont lié cette dernière au rétablissement de l'état d'urgence sanitaire.



Le maire de Nice revient sur le pass sanitaire obligatoire dans les centres de loisirs.

Christian Estrosi n'exigera finalement pas de pass sanitaire pour les enfants dans les centres aérés et colonies de vacances de la ville à partir de mercredi, rapporte Après une première mobilisation nationale le 17 juillet, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé, samedi 24 juillet, dans toute la France, contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour certaines professions. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 161 000, dont 11 000 à Paris . Neuf personnes ont été par ailleurs interpellées dans la capitale, après des heurts avec les forces de l'ordre. Suivez notre direct.A Paris, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Ces dernières ont fait usage de leurs canons à eau pour disperser le cortège sur les Champs-Elysées.Une équipe de France Télévisions a été violemment prise à partie par des manifestants à Marseille. L'entreprise va porter plainte.Les sénateurs examinent, samedi, des articles et des amendements à partir de 9h30. Les sénateurs ont donné vendredi un premier feu vert en commission au projet de loi contre le Covid qui prévoit l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension controversée du pass sanitaire mais ont lié cette dernière au rétablissement de l'état d'urgence sanitaire.Christian Estrosi n'exigera finalement pas de pass sanitaire pour les enfants dans les centres aérés et colonies de vacances de la ville à partir de mercredi, rapporte France Bleu Azur samedi. (francetvinfo)





Source : Source : https://www.impact.sn/Manifestations-contre-le-pas...

