Manque d’eau, défaut d’électrification : Ces maux qui gangrènent certaines localités du département de Bambey.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Juin 2023 à 20:52 | | 0 commentaire(s)|

Alors que les populations des villages de Baback, dans le département de Bambey, commune de Dangalma, font face à une pénurie d’eau critique, à Sakal, les habitants vivent dans l’obscurité, car privés d’électricité, et pourtant ils sont entre deux autres villages raccordés au réseau. Même s’ils vivent dans la précarité et font face à d’autres défis, le manque d’eau et le défaut d’électrification constituent leurs besoins d’urgence pour lesquels ils implorent l’aide des autorités….Reportage de Leral TV.