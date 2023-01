Manque d’école, de case de santé…Les habitants de Keur Birane Diaw dénoncent le comportement de certaines autorités et interpellent Macky Sall… Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Janvier 2023 à 20:55 | | 0 commentaire(s)| Les habitants de Keur Birane Diaw sont confrontés à beaucoup de difficultés notamment le manque d’école, d’eau, et de case de santè. “Vous savez dans ce village, nous n’avons pas 10 bacheliers car les élèves marchent des kilomètres pour aller à l’école et les moyens manquent c’est pourquoi certains abandonnent tôt les bancs”, explique Amath Sow pour qui, les habitants de Keur Birane Diaw sont très engagés en politique. Il interpelle le président de la République Macky Sall et dénonce le comportement de certains politiciens qui s’approchent d’eux pendant les élections et leur tournent le dos une fois élus.



