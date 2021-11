Manque de personnel et de matériel: L'Hôpital de Thilogne, malade de son système sanitaire Rédigé par leral.net le Mardi 16 Novembre 2021 à 06:37 | | 0 commentaire(s)| Un hôpital inauguré par le Président de la République Macky Sall, mais qui manque quasiment de tout. Un médecin beaucoup plus administratif que soignant pour tout le district, bref pas de personnel suffisant. Hormis cela, des appareils indispensables à la bonne marche de la structure comme des frigos pour garder le sang ou encore les vaccins. Et ce qui est assez inquiétant, avec le coût onéreux des appareils qui se trouvent dans l'hôpital, un transformateur capable d'endosser la charge électrique fait défaut, ce qui les expose souvent à des coupe-circuits entraînant des incendies.



