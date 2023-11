Manque de salles de classe, insécurité et installations anarchiques...: Le calvaire des élèves du Lycée Limamou Laye de Guédiawaye Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Novembre 2023 à 18:31 | | 0 commentaire(s)| Le Dossier du jour de Leral Tv, s'intéresse à la situation plus ou moins difficile des élèves du Lycée Limamou Laye de Guédiawaye. Une grande partie des apprenants n'ont pas assez de classes depuis l'ouverture. Ainsi, il a été évoqué le non achèvement des travaux de réfection de plusieurs bâtiments de l'établissement, l'insécurité et les installations anarchiques aux alentours. Certains parlent d’un danger pour les élèves. Une situation confirmée sur place par élèves et parents, au micro de Leral TV.



