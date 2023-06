Marché Hlm : Certains tailleurs, prêts à satisfaire la clientèle dans les plus brefs délais Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juin 2023 à 22:10 | | 0 commentaire(s)| En prélude à la fête de Tabaski, Leral TV s’est rendu au marché Hlm. Constat, ce marché, très fréquenté, grouille de monde. Clients et tailleurs s’affairent autour des tissus, des coupes, des modèles, pour mieux se chamarrer le soir des fêtes de Tabaski. Dans une ambiance bonne enfant, l'avancement des commandes reçus est visible. Mais, certains tailleurs, très réalistes, préfèrent limiter la clientèle, afin d’éviter des complications. D'autres tailleurs, se disent sereinement, prêts à satisfaire la clientèle dans les plus brefs délais.



