Marché Kermel: Les artisans touchés par le marasme économique et le...Fonds Covid, toujours espéré Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mai 2022 à 23:09 | | 0 commentaire(s)| Les artisans du marché Kermel peinent à vendre leurs marchandises du fait de la rareté des clients et du marasme économique qui sévit dans le pays. Une situation qu'ils endurent depuis deux ans, à cause de la crise sanitaire mondiale de la Covid-19. Cependant, ils ne désespèrent pas de recevoir leur part de l'aide du Fonds Covid.





Accueil Envoyer à un ami Partager