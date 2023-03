Marche Pastef Tivaouane / Vers un "Gatsa-Gatsa" de tous les dangers le 16 mars prochain : "Brûlez tout nervi que vous verrez!" (Madiaw Diop) Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mars 2023 à 01:09 | | 0 commentaire(s)|

Les militants et sympathisants du parti "Pastef-Les Patriotes" ont procédé à leur marche pacifique autorisée, ce dimanche, par le Préfet de Tivaouane.

Les Pastéfiens venus en masse de presque tous les coins du département ont pris départ au Terrain Préfecture en passant par Carrefour, Keur Cheikh Awa Balla avant de terminer leur marche au Monument où ils ont fait leur déclaration.

Toujours constants dans leur dynamique de barrer la route à une éventuelle candidature du Président Macky Sall en 2024, les Pastéfiens n'entendent reculer d'un pouce pour accompagner Ousmane Sonko jusqu'au palais.

Ces derniers invitent tous les militants à venir en masse à Dakar le jour du procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang prévu ce 16 mars 2024.

Madiaw Diop du Pastef est d'avis que "la révolution doit se faire sur les 45 départements du Sénégal". "Je veux que tous les militants se préparent à venir en masse le 14 mars chez Ousmane Sonko pour l'accompagner au tribunal le 16 mars. Notre leader a été victime de toutes sortes d'attaques ces trois dernières années. Nous allons nous en prendre à tous les leaders de Tivaouane s'ils ne laissent pas notre leader en paix! Les limiers ont assiégé le domicile de notre leader alors qu'aucun juge n'en a donné l'ordre. Le Gatsa-Gatsa est à son heure. Pour cette prochaine confrontation nous n'accepterons aucun compromis d'où qu'il vienne. Nous allons raser ce pays, c' est moi qui vous le dis", a lancé Madiaw Diop. Qui poursuit pour se prononcer sur l'affaire des nervis : " Camarades,

je vous donne l'ordre de brûler tout nervi que vous verrez sur votre chemin!"

Le Dr Salifou Mbaye a pour sa part signalé que "le Président Macky Sall a battu le record de détenus politiques. Il ne peut pas nous empêcher de parler ou de manifester notre mécontentement". Selon lui, "le député Massata Samb a été illégalement arrêté". Pour le député de Pastef, Assane Diop, "il est temps que le département de Tivaouane se mette debout pour jouer sa partition dans ce combat".

Il a également dénoncé le taux élevé du chômage alors qu'il y a beaucoup d'entreprises minières à Tivaouane.

Du reste, il a invité tous les militants à se tenir prêts pour agir le moment venu, avant de conclure par le problème de détournement de deniers publics à l'hôpital de Tivaouane. "Au moment où il y a beaucoup de problèmes à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, des bébés et des populations meurent, des gens mal intentionnés ont détournés au niveau de cette structure sanitaire des millions FCFA", se désole-t-il. Et d'ajouter : "Nous allons poser ce dossier au niveau de l'Assemblé nationale pour savoir ce qui s'est réellement passé..."

