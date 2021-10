Mariage avec un proche de Balla Gaye 2: Les images de Katy Chimère Diaw en mode « Happy ! » La nouvelle a été largement partagée, à l’image de cette icône des médias et de la culture. Divorcée de Babacar Ndoye, il y a quelques temps, Katy Chimère Diaw s’est remariée avec Lamine Mbengue, un proche du lutteur et ex roi des arènes Balla Gaye 2. Voici les images qui ont immortalisé cet évènement, avec Mme Mbengue qui fut aussi Miss Sénégal, en mode « Béguéé » ou « Happy »

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Octobre 2021 à 18:48















