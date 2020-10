Mariages homosexuels et actes contre nature présumés : 25 mis en cause arrêtés à Mermoz ce samedi Rédigé par leral.net le Lundi 19 Octobre 2020 à 01:03 | | 0 commentaire(s)|

Ce sont 25 jeunes hommes qui ont été arrêtés ce samedi 17 Octobre, tard dans la soirée par les hommes du Commissaire Aïssatou Ka du Commissariat de Dieuppeul. Ces homosexuels présumés avaient loué un appartement à Mermoz en vue de célébrer un mariage, informe les sources de Dakaractu. Mis au parfum de cet « attroupement » illicite de présumés homo, les flics ont débarqué dans l’appartement hier Samedi vers 5 heures du matin alors que la fête battait son plein. Sur place des préservatifs, mais aussi des lubrifiants ont été saisis. L’appartement était aussi décoré par des « heureux ménages » preuve qu’un mariage homosexuel était prêt à être célébré. Tout ce beau monde a été arrêté et acheminé au Commissariat de Dieuppeul où ils ont passé la nuit. Les homosexuels présumés devraient être présentés au Procureur ce lundi pour actes contre nature...



