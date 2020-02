Marius Sylvestre COLY condamné à payer à CGF Bourse plus de 8 millions de FCfa

Le Tribunal du Commerce a condamné Marius Sylvestre COLY à payer à la Compagnie de gestion financière et de Bourse (CGF Bourse) la somme de 8.060.711 FCfa. Mais aussi, à verser 500.000FCfa à titre de dommages et intérêts ;



Et, déboute CGF Bourse pour le surplus de ses demandes, ainsi que Marius Sylvestre COLY de toutes ses demandes. L’institution judiciaire a mis les dépens à la charge de Marius Sylvestre COLY.