Marsassoum: Les femmes au cœur des réalisations de Seni mandiang.

Lundi 20 Septembre 2021

Financé à hauteur de 30 millions par l'État belge en collaboration avec Seni mandiang , le Marsa est l'une des startups féminines les plus organisées de la contrée. Cette petite entreprise va se spécialiser dans la vente des produits rafraîchissants comme des jus ou des thés fraîches. Au non des femmes, l'adjointe au maire de Marsassoum, Khadidiatou Dieng, remercie l'équipe municipale et renouvelle sa confiance à Seni mandiang pour les prochaines élections.