Massacre à Mbour: Ngagne Cissé, une des victimes devait partir pour la Chine, mais...

Dimanche 11 Décembre 2022

Après la mort de Ngagne Cissé ce dimanche, tué par balle, sa famille se confesse. "Il était l'espoir de la famille et devait partir la semaine prochaine en Chine. Je suis triste et confuse, sa mort et une grande perte pour la famille", s'est lamentée sa mère, au micro de Leral.