Massalikoul Djinane: Macky Sall promet une morgue, des matériels médicaux et un personnel de santé Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Mai 2022 à 21:49 | | 0 commentaire(s)| Le Président de la République, Macky Sall, procédant à la visite du poste avancé de la mosquée a aussitôt, pris l’engagement d’offrir des appareils médicaux adaptés, d’affecter un personnel permanent et de construire une morgue à Massalikoul Djinane.

La mosquée Massalikoul Djinane va bien bientôt disposer d’un poste de santé bien équipé, d’un personnel médical, des appareils médicaux et d’une morgue aux normes. Le Président Sall a fait cette promesse, consistant à rendre plus vivable et plus attractive cette mosquée, construite au coeur de la capitale sénégalaise.



Ainsi, très satisfait de la réactivité du Président Sall, Mbackiou Faye indique que quelqu’un d’aussi, généreux que lui, qu’est-ce qui empêcherait de l’accompagner. Restant ferme dans sa volonté de rendre la pièces de la monnaie, Mbackiou Faye promet un soutien idéfectible et un accompagnement sa faille de l’ensemble des projets du Président Sall qui ne cesse d’honorer le mouridisme.



« Nous n’écoutons personne d’autre que Serigne Touba. Pour se rendre présentement, à Touba, il suffit d’une heure de route pour arriver. Tout le pays est en chantier. Nous ne sommes pas des fous. Dieu nous a fait quitter la politique pour nous amener dans l’environnement du marabout », reconnaît Mabckiyou Faye.



