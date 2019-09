Massalikoul Jiinaane ! Un havre pour toute une communauté! ( Ousmane SONKO )

Un joyau pour augmenter le rayonnement du tourisme religieux au Sénégal !

Une fierté nationale !



Cette oeuvre sublime et confédératrice transcende tous les clivages pour nous montrer les voies de la prospérité nationale par l'union des coeurs et des forces et surtout la promotion des ressources locales.