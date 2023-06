Matchs contre le Bénin et le Brésil: Blessés à l’entraînement, deux Lions déclarés forfaits Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2023 à 22:02 | | 0 commentaire(s)|

La nouvelle est donnée par la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Sur sa page Facebook officielle, l'instance porte à la connaissance de l'opinion publique que les joueurs Fode Ballo Touré et Pape Matar Sarr, actuellement en regroupement avec la sélection nationale A à Dakar se sont blessés en séance d'entrainement. Ils sont forfaits pour les deux matchs à venir (contre le Bénin le 17 juin et contre le Brésil le 20 juin).



Source : Source : https://lesoleil.sn/matchs-contre-le-benin-et-le-b...

