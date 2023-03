Mauritanie: 4 morts dénombrés dans un affrontement contre les jihadistes fugitifs

Les autorités mauritaniennes ont annoncé samedi avoir tué trois (3) jihadistes échappés de prison cinq jours plus tôt selon le site d’information Sahara Média confirmé par l’agence France presse. Parmi les assaillants figure Saleck Ould Cheikh dit Abou Qoussoura, réputé particulièrement dangereux. Armés, ils ont été abattus dans un affrontement avec une unité de la gendarmerie mauritanienne appuyée par l'aviation militaire. Selon des sources privées, l'affrontement a eu lieu dans le quartier "Lamsaydi" de la municipalité d'Awjft.







Les ministères en charge de la Défense et de l'Intérieur ont indiqué dans un communiqué avoir capturé vivant un quatrième jihadiste qui s’est lui-même rendu. Cependant, un gendarme a été mortellement atteint dans l'opération qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi dans une zone reculée de l'Etat d'Adrar, dans le nord de la Mauritanie, à des centaines de kilomètres dans le désert.







Les terroristes avaient réussi à s’évader, le 5 mars dernier, de la prison centrale de Nouakchott après avoir mortellement atteints deux membres de la Garde nationale et légèrement blessés deux autres.







Sur la base de renseignements non spécifiés, les fugitifs ont été localisés dans une zone montagneuse accidentée de l'Adrar, ont précisé les autorités mauritaniennes. Les forces de sécurité ont engagé le combat avec les éléments terroristes après avoir essuyé des tirs nourris. Aucune information n'a été divulguée sur le parcours des assaillants depuis leur évasion, ni sur la façon dont ils ont gagné leur lieu de localisation.







Partisan d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), le redouté Saleck Ould Cheikh s’était déjà échappé en 2016 de la même prison centrale de Nouakchott. Il était considéré par les autorités américaines, engagées dans le combat antijihadiste au Sahel, comme l’un des organisateurs de l’assassinat par un commando de quatre touristes français dans le sud-est de la Mauritanie en 2007.







L’identité des deux (2) autres jihadistes tués ni celle du quatrième qui a été capturé vivant n’a été révélé. Lors de sa fuite, Saleck Ould Cheikh était en compagnie de ses acolytes Mohamed Ould Chebih, Aboubacar Essedick Abdel Kérim et Mohamed Mahmoud Yeslim.







Deux des quatre (4) fugitifs à savoir Saleck Ould Cheikh et Mohamed Ould Chebih avaient été condamnés à mort pour actions terroristes, et les deux autres purgeaient respectivement des peines pour crimes terroristes.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Mauritanie-4-morts-denom...