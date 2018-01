Mauritanie: Une sénégalaise tue son ex-mari à coups de couteau

Dèguène Fall, une Sénégalaise de 29 ans a tué vendredi, son ex-mari, Adama dit Dame Ndiaye, âgé de 40 ans, à son domicile situé Médina R ( Nouakchott) , rapporte le journal "l'EnQuête".



Dame Ndiaye née en 1977 à Mbossé Mbengène, dans le département de Guinguinéo et Dèguène Fall née à Mbour ont convolé en justes noces, il y a 7 mois. Le mariage n’ayant pas tenu pour le meilleur, Dame a décidé de rompre les liens contre la volonté de sa dulcinée Deguène.



Mais voilà 4 mois que cette dernière continuait à fréquenter Dame Ndiaye, qui la repoussait. Ainsi dans la nuit dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 2018, Deguène a une nouvelle fois rendu visite à Dame à son domicile avec une ordonnance en main, pour lui demander de l’argent. La dame disait avoir contracté une grossesse de 4 mois des œuvres de son ex-mari. Que ce dernier était dans l’obligation de payer les médicaments. Mais Dame ne l’a pas entendu de cette oreille. Il a catégoriquement refusé d’endosser la paternité de cette grossesse.



Le lendemain au petit matin, Deguène est venue à la charge, avec un couteau par devers elle. A la suite d’une dispute avec son ex-mari, elle sort l’arme et assène un coup, l'atteignant au cœur. Dame s’est effondré en empruntant les escaliers pour aller demander des secours. Mais il a rendu l’âme. Son corps a été déposé à l’hôpital national de Nouakchott. La meurtrière a été arrêtée et gardée-à-vue au commissariat central de Nouakchott.