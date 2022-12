Mbacké : Cultivateurs et éleveurs à l'école de la CNAAS Rédigé par leral.net le Samedi 3 Décembre 2022 à 13:16 | | 0 commentaire(s)| La Compagnie nationale de l'Assurance Agricole a rencontré les acteurs agricole de Mbacké, dans le cadre de sa mission de sensibilisation. Cultivateurs et éleveurs invités à cet effet, ont magnifié cette initiative qui n'est qu'aubaine pour leurs activités. La rencontré tenue à la Mairie de Mbacké, a vu la participation du préfet départemental et des autorités de la Mairie.



