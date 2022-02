Mbacké: Une passation comme on en redemande entre Gallo Bâ et Abdou Mbacké Ndao Rédigé par leral.net le Samedi 26 Février 2022 à 15:28 | | 0 commentaire(s)| C'est dans un climat serein et jovial que le maire sortant Abdou Mbacké Ndao a passé le relais au maire élu de Mbacké, Gallo Bâ. Le tout nouvel édile promet de moderniser l'état-civil comme première préoccupation. Gallo Ba a aussi tendu la main à tous les Mbackois pour travailler vers l'essentiel : développer le terroir.

Par Djibril Khoulé (Touba)



