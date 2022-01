Mbao: Abdou Karim Sall fustige l'attitude "raciste" du maire, qui est en fin de règne

Le ministre Abdou Karim Sall, après son vote, est revenu sur les propos regrettables du maire sortant, Obama, qui fait dans la stigmatisation. "Oui, mais les populations ne sont pas dans cette logique, il est en fin de règne et dès 18h, il en sera conscient. On a détruit neuf de nos véhicules et agressé nos militants, mais nous sommes concentrés sur notre objectif. Mbao a besoin de changement et c'est maintenant", a-t-il avoué.