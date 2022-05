Mbaye de la Sen Tv : " Lors de nos échanges par téléphone, Ndiaye me faisait souvent rire..." Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Mai 2022 à 16:08 | | 0 commentaire(s)| Très touché par le décès de Ndiaye, l'animateur de la Sen Tv, Mbaye, revient sur sa première rencontre avec le défunt, avant de témoigner : "Il était quelqu'un de bien, une personne très gentille et modeste. On communiquait souvent au téléphone et lors de nos échanges, il me faisait rire". Si l'on se fie aux propos de Mbaye, son amour pour Cheikh Ahmadou Bamba et les Khassidas, n'est plus à démontrer.



Accueil Envoyer à un ami Partager