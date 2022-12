Mboulé: "Mbess, Mbodje", cette activité phare qui fait oublier le calvaire des habitants

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Décembre 2022 à 05:55 | | 0 commentaire(s)|

Les habitants de Mboulé , village situé dans la commune de Ndoulo, qui ont comme activité principale l'agriculture et qui ne dure que trois mois, souhaitent des financements de la part de l'Etat du Sénégal, mais également des installations de bassins pour passer au maraîchage après l'hivernage. Se considérant comme laissés en rade, ils n'entendent que de nom une route bitumée. "On est exposé aux maladies pulmonaires d'autant que la latérite fait des dégâts au sein de notre communauté. On attend au moins une route praticable pour nous départir de l'enclavement", disent-ls.



Reportage Coura Ka /Abdoulaye Fall