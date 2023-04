Mbour: Le service de Commerce a saisi 40 tonnes de sucre et 500 produits périssables Rédigé par leral.net le Mardi 18 Avril 2023 à 23:43 | | 0 commentaire(s)| A quelques jours de la fête de Korité à Mbour, plus de 11 milles sacs d'oignon et 8500 sacs de pomme de terre sont disponibles sur le marché avec des prix abordable au grand bonheur de la populations. Toutefois, 40 tonnes de sucre et 500 produits périssables ont été saisis par le service de commerce de Mbour en cette periode de ramadan.



