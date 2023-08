Mbour: PUR organise des journées de reboisement dans les 16 communes du département

Le parti de l'unité et du rassemblement PUR dans son volet environnemental a organisé des journées de reboisement dans les 16 communes du département de Mbour. Ainsi, 1 773 arbres vont être plantés. Le but de ces activités est de participer à la lutte pour la protection de l'environnement et de l’embellissement du département.