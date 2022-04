Mbour / Rareté et cherté du poisson : Climat et bateaux étrangers imposent leur diktat aux jeûneurs Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Avril 2022 à 15:42 | | 0 commentaire(s)| En cette période de Ramadan à Mbour, les vendeurs de poisson sont très inquiets de la situation actuelle en mer. En effet, c'est utopique d'avoir du poisson pour des raisons climatiques et de l'invasion des bateaux étrangers. Ce manque, combiné avec la période de Ramadan où le produit est très prisé, a vu les prix passer du simple au triple.



Accueil Envoyer à un ami Partager