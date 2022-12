Mbour / Sécurité routière: Le mal identifié, comment stopper l'incroyable fréquence des accidents

Une campagne de sensibilisation et de plaidoyer sur la sécurité routière et sur la charge à l'essieu, a été organisée à Saly, par la Direction générale des Transports terrestres et les acteurs du transport. Ainsi, selon Abdourahmane Niang, secrétaire général adjoint des Unions routières du Sénégal, l'Etat du Sénégal doit revoir le travail d'Afrique pesage, qui est la source des problèmes que vivent les transporteurs, affirme-t-il. Toutefois, il est revenu sur les accidents fréquents dans le corridor du Sénégal et interpelle les autorités des collectivités locales, leur demandant d'octroyer des aires de repos aux transporteurs.