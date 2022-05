Mbour: une chambre froide solaire et électrique pour le défi de la conservation Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Mai 2022 à 02:22 | | 0 commentaire(s)| Une chambre froide destinée à la conservation des produits halieutiques a été inaugurée par le maire en partenariat avec l’Agence des Energies Renouvelables (aner). Ce concept innovant de production froide et électrique à partir de l’énergie solaire permet de répondre de manière efficace aux défis de stockage et de conservation rencontrés par les pêcheurs.



