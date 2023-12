Me Bamba Cissé aux avocats de l'Etat: "Le point de cassation a été réglé, il ne servira à rien de se pourvoir en cassation" Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Décembre 2023 à 16:53 | | 0 commentaire(s)| Le juge Ousmane Racine Thior, du tribunal d’instance hors classe de Dakar, a annulé la radiation du leader de l’ex-Pastef des listes électorales. Me Bamba Cissé, membre du pool d’avocats d'Ousmane Sonko, estime que c'est le peuple qui a gagné. "Le juge Ousmane Racine Thior fait partie des juges qui ont affirmé leur indépendance. C'est le peuple sénégalais qui a gagné, Ousmane Sonko va être réintégré dans les listes et il va participer à l’élection présidentielle inchallah", a déclaré la robe noire. Cela, avant de lancer un appel: "Le point de cassation a été réglé, il ne servira à rien de se pourvoir en cassation. C’est pourquoi, c’est important d’inviter les avocats de l’État du Sénégal, à ne pas tenter cette option".



