Me Ciré Clédor Ly : "Le juge ne peut ignorer le plumitif de la décision de la Cour de la Cedeao" Me Ciré Clédor Ly, l'un des avocats de Khalifa Sall, le juge ne peut ignorer le plumitif de la décision de la Cour de la Cedeao qui stipule fondamentalement que les droits de Khalifa Sall n'ont pas été respectés en première instance et que la Cour d'Appel doit en tirer toutes les conséquences.

Reportages: Thierno M Ndiaye

Images Montage: Madiop WADE

